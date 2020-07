L’appel d’offre pour l’audit du marché pub contesté

Mais il y a un hic : " Vu ses exigences, il paraît taillé sur mesure pour un des "Big 4" de la consultance , alors que nous, experts locaux, avons l’expérience requise puisque nous connaissons le marché et manions tous les jours ce genre de données", déplore un dirigeant d’une grosse agence médias.

"Il est possible de faire un travail qualitatif à moins de 300.000 euros."

Les soumissionnaires doivent ainsi pouvoir se prévaloir de trois missions de consultance du même type d’un montant de 150.000 euros chacune. "Dans notre secteur, cela n’existe pas", tranche notre interlocuteur. "En outre", ajoute-t-il. "Titres et diplômes sont indiqués de telle manière, y compris en anglais, que l’appel d’offres semble avoir a été rédigé sur mesure par rapport à un prestataire pré-désigné". Il s’étonne aussi du montant – 300.000 euros TVAC – "Alors qu’il est possible de faire un travail qualitatif à un prix moindre" – et du délai imparti : "L’heureux élu sera connu fin août mais devra remettre son étude mi-novembre, alors que le document évoque une mission de 7 mois."