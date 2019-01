L'appel d'offres radio est officiellement lancé

Un plan pour l'été

Plus de candidats que de places

En FM, il y aura plus de demandes que de places disponibles. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de grands changements au niveau des quatre grands réseaux communautaires: RTL ( Bel RTL, Contact ) et NGroup ( Nostalgie, NRJ ) devraient conserver leurs réseaux. Il n'en va pas de même au niveau des deux réseaux multi-villes (aux couvertures moins larges), actuellement occupés par Fun et DH Radio . Ces deux dernières restent candidates, mais trois autres noms ont déjà été identifiés: Chérie FM (NGroup), Mint (RTL) et le réseau qu'ambitionne de monter les télévisions locales .

Offre enrichie

Reste la seconde chance que constitue le DAB +. Le numérique permet en effet douze réseaux, dont six mixtes, les six réseaux FM devant obligatoirement émettre aussi en DAB+. Reste donc six réseaux uniquement en DAB+. Les recalés du plan FM pourraient donc se consoler avec le numérique. Car contrairement à la FM, le DAB+ est plutôt généreux en termes de places et de confort d'écoute. C'est aussi le cas pour les radios locales et indépendantes. Il y en a aujourd'hui 70 en FM, mais le DAB offre de la place pour plus de 200 projets. Et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué près d'un million d'euros pour les accompagner dans leur mutation numérique.