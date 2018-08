L'ex-compagne de Stéphane Pauwels inculpée

Stéphane Pauwels a été inculpé mercredi pour complicité dans un vol avec violence. Il aurait commandité un home invasion au domicile de l'ex de sa compagne de l'époque. D'après la DH et Sudpresse, l'animateur de RTL, âgé de 50 ans, a été arrêté judiciairement par la police fédérale sur le site de la RTL House, juste avant la réception organisée pour la rentrée de la chaîne. Pourquoi? On connaît aujourd'hui les dessous de l'affaire. Stéphane Pauwels aurait voulu donner une leçon à l'ex-petit ami de sa compagne de l'époque. Mais la victime du home invasion n'était autre qu'un ami de ce dernier présent à son domicile de Lasne en l'absence du propriétaire.

L'animateur, toujours présumé innocent, n'est pas suspecté d'avoir participé activement à l'agression sur les lieux du drame, mais d'avoir commandité l'intervention et "recruté" une équipe de malfrats. L'inculpation se base sur des éléments matériels comme la téléphonie. Pauwels a été libéré sous contrôle judiciaire.

Et ce jeudi, on apprend que l'ex-compagne de l'animateur, Noëlle (Vanessa de son prénom d'usage), est elle aussi inculpée pour le home invasion de 2017. Selon la porte-parole du parquet fédéral, Wenke Roggen, elle est, comme Pauwels, inculpée du chef de co-auteur de vol à l'aide de violence, la nuit, en bande, avec armes et véhicules utilisés.