L’international et l'e-commerce profitent à Emakina

Coté sur Euronext Bruxelles, le groupe de communication Emakina a vu son chiffre d’affaires augmenter de 3% à 48,7 millions d’euros à l’issue du premier semestre. Toutefois après un très bon premier trimestre, le contexte de pandémie a pesé sur le niveau des revenus du second trimestre du fait d’une série de reports et d’annulations de projets.

Prévisions maintenues

L’ebitda atteint 3,5 millions d’euros et grimpe de 27%, combinaison de la très bonne marche des affaires au premier trimestre, des mesures conservatoires de réduction temporaires des coûts, d’une gestion optimisée de la production et de la maîtrise des prix de ventes, indique le groupe. La société revient tout juste dans le vert avec un bénéfice net de 23.000 euros, contre une perte nette de 32.000 euros un an plus tôt. Ce bénéfice net permet de maintenir le niveau des fonds propres du groupe.