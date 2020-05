LN24 augmente son capital de 1,5 million d'euros

On connaît aujourd’hui le montant de cette augmentation de capital: 1,5 million d'euros souscrits à parts égales par ses deux principaux actionnaires, le bancassureur Belfius et le groupe de construction Besix. Les autres actionnaires, à savoir les fondateurs ainsi que Jean-Pierre Lutgen (Ice Watch) et Giles Daoust (Daoust Intérim), n’y ont pas participé et se voient donc dilués.