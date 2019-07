LN24 obtient sa fréquence radio, Mint sur la touche

Fin du suspense. Le nouveau plan de fréquences radio FM et numérique DAB+ a été dévoilé inopinément alors que les décisions du Collège d'Autorisation et de Contrôle (CAC) du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) étaient censées être notifiées aux radios mardi dans l'après-midi et communiquées officiellement le lendemain. Mais une indiscrétion du Soir a mis à mal le plan com' du CSA.