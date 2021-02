LN24 projette de lancer une petite sœur flamande

"Le démarrage de LN24 en Belgique francophone a pris près d'un an. En attendant, nous avons l'expérience et les structures nécessaires pour accélérer ce processus en Flandre ", laisse-t-on entendre en interne. Il n'y a pas de timing concret, mais le départ aurait "certainement lieu cette année". La nouvelle chaîne pourrait cependant arborer un nom différent de celui de LN24 (avec LN pour "Les News").

Capital de départ de plusieurs millions

Pour le lancement en Flandre, l'entreprise est toujours à la recherche de partenaires financiers régionaux , et poursuit des contacts avec diverses entreprises, "du secteur des médias, mais aussi au-delà". Selon nos informations, l'entreprise recherche plusieurs millions d'euros.

La chaîne a été fondée en Belgique francophone par Joan Condijts et Martin Buxant, respectivement ancien rédacteur en chef et journaliste de L'Echo. LN24 a connu un démarrage difficile, en partie à cause des revenus publicitaires plombés par la crise du corona. Elle a dû être recapitalisée à deux reprises. Mais les audiences semblent gagner du terrain dans le sud du pays: LN24 revendique désormais une audience hebdomadaire totale de 2,5 millions de téléspectateurs.