LN24 réorganise sa direction et se dote de nouveaux moyens

Alors que Belfius et Besix injectent de nouveaux capitaux dans la chaîne d’info en continu, Philippe Lhomme devient président du conseil d’administration.

Comme la plupart des médias, la crise du Covid-19 profite à LN24. Alors qu’elle affichait un modeste 0,5% de part d'audience en début d’année, la nouvelle chaîne d’info dépasse depuis la mi-mars les 2% (sur son coeur de cible, les 25-54 ans) avec un pic à 2,7%. Dès le début de la crise, la chaîne s’est mobilisée, augmentant son offre de journaux, multipliant débats et analyses. L’enjeu pour elle sera de confirmer sur la durée, une fois le soufflé de la crise retombé. "La crise les a quelque part sauvés", observe un proche du dossier. "Cela a fortement augmenté notre notoriété, reconnaît Joan Condijts, qui occupe désormais le poste de CEO. Mais il ne faut pas oublier que nous n’avons que huit mois. Toutes proportions gardées, une chaîne d’info comme LCI, qui appartient à TF1, ne fait pas mieux en termes de part de marché après vingt ans d’existence."

Suite au départ mouvementé fin 2019 de Boris Portnoy, cofondateur de la chaîne avec Joan Condijts et Martin Buxant, LN24 a en effet réorganisé son management. Aux côtés du CEO, on trouve Stephan Salberter (Ecole 19, etc.) à la direction générale, tandis que Martin Buxant reste rédacteur en chef. Actif dans les salons, les médias, les télécoms et le divertissement, Philippe Lhomme est le nouveau président du conseil d’administration. A l’écouter, l’homme d’affaires se voit comme un facilitateur. Son carnet d’adresses est épais et il a plus de 30 ans d’expérience dans les médias et les télécoms. "Mon rôle dans cette aventure est notamment de veiller que la machine soit alimentée en temps utile par les moyens financiers nécessaires", souligne-t-il.

Levée de fonds

Et de moyens, LN24 en a besoin. Déjà modestes, ses revenus pub se sont effondrés – comme ceux de tous les médias - depuis la crise. Entre janvier et avril, elle n’a enregistré que 156.000 euros de recettes "brutes" selon les chiffres de Nielsen (avant remises commerciales d’usage). En outre, la chaîne n’a pu compter, comme elle l’avait escompté, sur les revenus des télédistributeurs. Résultat : les 4,5 millions investis par les actionnaires - les cofondateurs, Belfius, Besix, Giles Daoust et Jean-Pierre Lutgen (Ice Watch) - ont vite été avalés.

"Il y aura sans doute, comme pour toute start-up, d’autres levées de capitaux." Philippe Lhomme Président du conseil d'administration de LN24

Besix et Belfius qui avaient mis chacun 1,8 million lors du premier tour de table viennent de remettre au pot, chacun à parts égales. Combien? "Plusieurs millions d’euros", répond laconiquement Philippe Lhomme. Au total ce serait cependant moins que leur mise initiale, entend-on. Interrogés, les protagonistes se cachent derrière la confidentialité. "La crise a prouvé que ce projet était nécessaire et viable, nous continuons donc à le soutenir", dit-on, sans plus, chez Besix. "Ce ne sera cependant pas suffisant, reconnaît Philippe Lhomme. Il y aura sans doute, comme pour toute start-up, d’autres levées de capitaux et je n’ai pas de doute que les actionnaires actuels, accompagnés le cas échéant d’autres nouveaux investisseurs, y souscriront en temps voulu."

En attendant, LN24 s’attelle à diversifier ses revenus : sponsoring, programmes courts, contenus de marques, etc. font partie de la panoplie des outils. La Loterie Nationale a ainsi parrainé le documentaire Première Ligne (sur la gestion du Covid-19 à Erasme) diffusé dimanche dernier et Total, l’opération PME Positive, soit des écrans pub offerts aux PME pendant la crise.

Point faible de la chaîne au début, le digital est devenu un autre cheval de bataille. Elle a créé un digital studio pour proposer du contenu dédié sur le web et les réseaux sociaux, des programmes en replay, des podcasts, etc. Résultat: 400.000 visiteurs uniques en avril, dix fois plus qu’en début d’année. Là aussi, la crise a boosté les audiences. "Ce qui est intéressant c’est que nos audiences sont complémentaires, observe Joan Condijts. Celle en ligne est plus jeune et plus féminine alors qu’en télévision, elle est plus masculine et plus âgée."

Bataille pour un réseau