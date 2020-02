La BEI injecte 60 millions dans le futur siège de la RTBF

La banque de l’Union européenne apporte un tiers de l’investissement. C’est la deuxième fois qu’elle prête pareil montant à la RTBF.

La Banque européenne d'investissement (BEI) va prêter 60 millions d’euros à la RTBF pour la construction de Media Square, son nouveau siège social. D’une surface de 38.000 m², celui-ci s’étendra sur six étages à l’arrière de son bâtiment actuel, au sein du futur Media Park qui sera aménagé sur 20 hectares dans le quartier Reyers. Les travaux débuteront à la fin du printemps, le bâtiment devant être opérationnel courant 2024.

Le prêt, dont la Fédération Wallonie-Bruxelles s'est portée garante, porte sur 25 ans, à un taux qui devrait être inférieur à 1% (taux fixe). Il représente près d’un tiers du budget total qui s’élève à 191 millions d’euros (137 pour l’immobilier, 54 pour les aménagements technologiques). Le solde provient de la vente de ses installations actuelles (59 millions) à la Société d’aménagement urbain, le véhicule immobilier de la Région bruxelloise, de la FRey, la Financière Reyers, véhicule financier commun à la RTBF et à la Cocof (20 millions) et de l’autofinancement (55 millions).

Innovation et environnement

Ce n’est pas la première fois que la RTBF bénéficie du soutien de la BEI. En 2007, celle-ci lui avait déjà prêté 60 millions d’euros pour financer la numérisation de ses outils de production et de diffusion. Hasard du calendrier, la RTBF a fini de rembourser ce prêt il y a quelques jours à peine. Dans les deux cas, la RTBF remplissait trois des quatre axes fixés par la BEI pour accorder des prêts : rénovation urbaine (c’est le cas du Mediapark), innovation (production de contenus audiovisuels multiplateformes dans un cadre "ouvert et transparent", dixit la RTBF) et respect de l’environnement (Media Square sera deux fois moins énergivore que le bâtiment actuel dont la construction remonte à plus de 50 ans), le dernier axe étant le soutien aux PME.

L’an dernier, la BEI a accordé pour 1,85 milliard d’euros de prêts en Belgique, chiffre stable par rapport aux autres années, soit 1/3 pour le privé, 1/3 pour le public et 1/3 pour les PME via les banques commerciales. Elle a notamment accordé un prêt de 200 millions pour la construction du tram de Liège, 200 millions pour l’hôpital de Charleroi, 50 millions à la boulangerie industrielle Puratos pour un projet de R&D, 30 millions à la biotech wallonne Univercells pour une nouvelle technologie de production de vaccins, etc.