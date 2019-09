La Belgique francophone a une nouvelle chaîne d'info

L’initiative ambitieuse est l’œuvre des journalistes Joan Condijts et Martin Buxant, respectivement directeur de l’information et rédacteur en chef, et de Boris Portnoy. Ce dernier prend la direction de la chaîne. Quatre partenaires ont mis la main au portefeuille en plus des fondateurs pour un total de 4,5 millions d’euros. Belfius et Besix ont chacun mis 1,8 million d’euros. Ice Patrimonial (la société d’investissement de Jean-Pierre Lutgen) et "1954", la société de Gilles Daoust, ont mis 300.000 euros dans le projet.