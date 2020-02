La CSC dépose un préavis de grève de 3 jours à la RTBF

La CSC-Transcom a déposé un préavis de grève à la RTBF pour les 17, 18 et 19 février. Le syndicat compte protester notamment contre le plan de transformation "qui ne tient pas assez compte de l'humain".

La CSC-Transcom a décidé de se croiser les bras pour protester contre le plan de transformation de la RTBF. Mardi, la Société des Journalistes (SDJ) et la direction de la RTBF se sont mis d’accord sur la réorganisation de la rédaction, après plusieurs de tergiversations. Mais le plan "ne tient pas assez compte de l'humain", déplore le syndicat. Il dépose donc un préavis de grève à la RTBF pour les 17, 18 et 19 février. Le syndicat chrétien couvrira toutes les actions ponctuelles menées par le personnel entre mercredi 5 février minuit et le 17 février.