La RTBF accueillera deux administrateurs PTB en son sein

Si PS et MR doivent vraisemblablement conserver une part significative des sièges – de l’ordre, respectivement, de 4 pour les socialistes voire de 3 à 4 pour les libéraux – dont les occupants se doivent de veiller au respect de l’intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l’équilibre financier de l’entreprise publique, le cdH, par exemple, verrait lui son influence reculer.