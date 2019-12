La RTBF reporte la nomination du directeur du pôle contenus

Trois candidats figuraient dans la shortlist finale dont Hadja Lhabib et Stéphane Rosenblatt. Mais, surprise, le CA a décidé de relancer, en septembre prochain, le processus de sélection. En fonction depuis seulement le 6 décembre, et largement remanié, le nouveau CA veut, indique la RTBF, "disposer du recul nécessaire pour se prononcer en toute sérénité et dans un processus qu’il a initié". En clair les administrateurs n’ont pas voulu se prononcer sur un processus lancé par leurs prédécesseurs. Il se dit aussi qu’aucun des deux candidats précités ne faisaient pas l’unanimité.