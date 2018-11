La décision de RTL d'écarter Emmanuelle Praet dénoncée par plusieurs élus, Francken en tête

RTL a décidé d'écarter la chroniqueuse Emmanuelle Praet de l'antenne. Une décision dénoncée par certains politiciens de l'Open Vld, du MR et de la N-VA.

La décision de la direction de la chaine privée RTL de suspendre d'antenne, tant en télé qu'en radio et à titre conservatoire, sa chroniqueuse Emmanuelle Praet, ne fait pas l'unanimité dans le monde politique... surtout du côté des élus de droite, Theo Francken en tête, la dénonçant sur les réseaux sociaux. Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la migration a ouvert le feu dimanche soir sur Twitter: "Le duo présidentiel écologiste Nollet-Khattabi a demandé la démission d'Emmanuelle Praet, parce qu'elle a déclaré que les gilets jaunes devaient mieux réfléchir avant d'aller voter, car ces augmentations de carburant sont des exigences écologiques. Ils ont obtenu son scalp sur le plateau de RTL." "Des présidents de parti exigeant la démission d'un commentateur politique, journaliste. J'ai peur de ces verts. Et je suis choqué que RTL se mette ainsi à genoux", a ajouté Theo Francken.