La famille le Hodey accueille un nouvel actionnaire dans Betfirst

Jacques Elalouf, un spécialiste français des jeux de hasard et du marketing digital, a pris un tiers du capital de l’opérateur de paris sportifs Sagevas (Betfirst). Il conseillait déjà la société depuis ses débuts en 2010.

Un nouvel actionnaire est entré au capital de Sagevas, la société qui exploite sous la marque Betfirst des paris sportifs et jeux de hasard via un double réseau composé de points de vente "en dur" et d’une offre en ligne.