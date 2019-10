La guerre du clan De Benedetti pour s'approprier La Stampa et La Repubblica

rencontre entre Carlo de Benedetti et le Mark Eyskens en 1988

Il vient, en effet, de lancer une bataille contre ses fils pour prendre le contrôle du groupe italien de presse, GEDI . L'action de l'éditeur des titres La Stampa et La Repubblica bondissait de plus de 12% en fin de matinée.

Absence de compétence et de passion

Carlo De Benedetti a transféré il y a sept ans sa participation dans CIR, holding contrôlant 43,8% de GEDI, à ses trois fils Rodolfo, Marco et Edoardo.

Au cours du week-end, l'homme d'affaires italien a proposé d'acheter une participation de 29,9% dans GEDI au motif que ses fils "n'ont ni la compétence ni la passion requises pour être éditeurs" et que leur seule préoccupation a été de rechercher un acquéreur.

Présidé pendant 10 ans par De Benedetti père

"Cette opération vise à relancer le groupe auquel j'ai été longtemps associé et que j'ai présidé pendant 10 ans."

"Je suis profondément attristé et déconcerté par l'initiative non sollicitée de mon père dont l'unique résultat est de créer une distraction futile et inutile pour les personnes travaillant chaque jour pour garantir la réussite future de GEDI", a réagi Rodolfo De Benedetti, président de CIR