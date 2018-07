La lutte pour Sky n'est pas finie

Disney, Comcast, Fox, Sky: qui veut quoi?

Si 21st Century Fox et Comcast luttent pour reprendre Sky, un autre groupe regarde très attentivement le combat: Disney . En effet, le groupe de divertissement est plus que partie prenante dans ce dossier puisqu'il avait conclu un accord avec Fox pour acquérir certains de ses actifs... dont Sky. Mais reprenons la saga depuis le début.

Pour Bob Iger, CEO de Disney, les parts détenues par Fox dans Sky sont "le joyau de la couronne" . Ceci ouvre la voie à la création d'un mastodonte: Disney possède à Hollywood la saga Star Wars ou les superhéros Marvel. Dans la télévision, il possède les chaînes du groupe ABC et surtout les sportives ESPN. Avec Fox s'ajoute les studios de cinéma 20th Century Fox, la chaîne de télévision National Geographic, la participation de Fox dans le service de streaming Hulu et au Royaume-Uni la part dans Sky.

Qu'en pensent les analystes?

Et pourquoi pas un abandon de chaque côté. Selon Jonathan Chaplin, analyste chez New Street Research interrogé par CNBC, Disney pourrait abandonner Sky, si Comcast renonce à Fox. Or pour l'heure, les deux protagonistes ne peuvent communiquer entre eux, Disney étant lié par l'accord avec Fox. "Si Disney ne fait pas offre sur les actifs de Sky, peut-être que Comcast lui permettra d'enlever Fox pour 38 dollars l'action. Comcast se contentera de Sky permettant aux deux de ne pas surpayer les actifs convoités et s'éviter beaucoup de tracas."