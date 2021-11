La mesure des audiences télé prépare sa réforme

Les box des opérateurs télécoms regorgent de données. Elles pourraient nettement améliorer l’étude d’audience de la télévision. Le CIM espère boucler le dossier d'ici l'été.

Le Centre d’information sur les médias (CIM) fête ses 50 ans. Et pourrait bientôt s’offrir un joli cadeau d’anniversaire sous forme d’une nouvelle étude d’audience de la télévision. Quoi qu’on en dise, le petit écran reste porteur auprès des annonceurs. C’est le média qui a le plus profité de la reprise à l’issue du premier semestre. Mais sa consommation s’érode au profit de la vision en différé et sur les plateformes internationales. Ce qui menace ses recettes publicitaires. D’où la nécessité pour le marché publicitaire de disposer d’outils de mesure d’audience plus précis.

1.500 foyers L'étude d'audience de la télévision repose sur un panel de 1.500 foyers.

Pendant des décennies le marché s’est reposé sur un panel de 1.500 foyers (750 dans chaque communauté linguistique) dotés d’un boîtier mesurant leur consommation: qui regarde quoi, à quelle heure, pendant combien de temps. 1.500 ménages sur un total d'environ 5 millions, c’est fort peu. Et les moyens alloués au CIM sont limités (lire ci-dessous). La solution pourrait venir des opérateurs télécoms: "L’idée est de combiner les données de leurs décodeurs avec notre étude de mesure d’audience, explique Stef Peeters, directeur général du CIM; les telcos ont les données de volume de consommation au niveau des ménages, nous avons les données de profil des personnes. Si on pouvait combiner les deux, on aurait une étude TV formidable."

Cet été, Via, l’association des médias audiovisuels, appelait de ses vœux pareille collaboration: "C’est indispensable si l'on veut améliorer les possibilités de ciblage des consommateurs. Cela permettra également de mesurer tant la TV classique que la vidéo digitale auprès du même spectateur, afin de permettre un planning de campagne publicitaire adapté à son comportement de vision", indiquait-elle.

"La taille de l’échantillon de l’étude CIM actuelle est trop petite, certains programmes échappent à son radar." Bernard Cools "Chief intelligence officer" de l'agence Space

"La taille de l’échantillon de l’étude CIM actuelle est trop petite, certains programmes échappent à son radar", ajoute Bernard Cools, "chief intelligence officer" au sein de l’agence médias Space. "L’utilisation de millions de datas des telcos nous permettrait d’être beaucoup plus précis."

Les décodeurs au rapport

Les telcos ne sont pas contre mais restent prudents. "Telenet a, en effet, pris l'initiative, après accord avec certains diffuseurs, d'explorer comment nous pourrions aider le CIM à enrichir la mesure d'audience, confirme sa porte-parole, Coralie Miserque. Nous en sommes encore en phase exploratoire: le CIM étudie actuellement avec l’aide d’Ipsos un échantillon de données anonymisées provenant de nos décodeurs. À l’issue de ce processus, les différentes parties œuvreront à définir une méthodologie pouvant servir de nouveau standard de mesure d’audience de la télévision", note-t-elle.

Chez Proximus on se contente d’une réponse assez "corporate": "Nous étudions comment contribuer à améliorer la mesure actuelle du CIM TV sur la base de nos données, répond le porte-parole Haroun Fenaux. Une meilleure mesure serait utile à l'écosystème local de la publicité et des médias et nous sommes prêts à soutenir cette démarche."

Le sujet est délicat. Outre une question de coût – on parle d’un chiffre à 6 zéros par an à charge du CIM – le partage des précieuses données n’est pas anodin et des questions en termes de RGPD et de consentement des utilisateurs se posent. En filigrane, l’idée est aussi de renforcer la pub personnalisée, un graal pour certains annonceurs. "Les modèles de publicité seront plus hybrides avec du spot traditionnel et de la pub ciblée; pour cela on a besoin des big data, ajoute Stef Peeters. Selon lui, la nouvelle étude pourrait voir le jour dans le courant du 2e trimestre de 2022.

Le CIM, un outil perfectible Né de la fusion, en 1971, de deux organismes contrôlant d’une part la distribution (les ventes) de la presse et, de l’autre, son audience, le CIM est l'ASBL qui pilote les études d’audience des médias en Belgique. Il fonctionne sur la bonne volonté de la tripartie dont il est l’incarnation: les médias, les annonceurs et les agences de communication. C’est cette tripartite qui le finance. Mais ses moyens sont limités: une dizaine de millions par an et une douzaine de collaborateurs permanents. Auxquels s’ajoutent, au sein de différentes commissions techniques (télévision, presse, internet, radio, etc.) des experts issus de la tripartie. "En Suède, il y 28 collaborateurs rien que pour l’étude TV", constate son directeur général Stef Peeters qui aimerait bien voir son enveloppe s'étoffer. Afin d’améliorer ses outils, de recruter un personnel (difficile à trouver, car très spécialisé), et d’échapper ainsi à certaines critiques comme, par exemple, celles du patron de la RTBF: "les outils de mesure d'audience du CIM ne sont plus du tout adaptés aux réalités de nos métiers, elles fonctionnent en silos média par média, alors que tous sont omnicanaux et les consommateurs multiplateformes. Il est urgent de faire évoluer tout cela", a plus d’une fois déploré Jean-Paul Philippot. Un remaniement de l’étude TV pourrait être une première réponse à ces critiques.