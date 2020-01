La publicité ciblée arrive aussi chez RTL

Rendre la pub plus efficace et moins intrusive

Le but: s'adresser à des publics spécifiques et de rendre ainsi la publicité plus efficace et moins intrusive. "Cette nouvelle manière de faire de la publicité correspond à la demande des consommateurs : une étude a prouvé que 66% de ceux-ci souhaitent que les publicités correspondent mieux à leurs intérêts et à leur mode de vie ", précise IP. "La publicité ciblée apporte une solution qui permet aux consommateurs et aux marques de mieux se rencontrer", résume Bart Swimberghe, Head of Smart ads de Proximus. "C’est aussi une manière de capter de nouveaux annonceurs qui ne font pas encore de télévision avec un outil commercial innovant", ajoute de son côté Denis Masquelier, patron d’IP. Chez RMB on indique , sans plus de précisions, que des campagnes de pub ciblées sont déjà sur antenne, dont certaines émanant de nouveaux annonceurs, et que beaucoup d'autres apparaîtront prochainement.