La publicité ciblée débarque sur la RTBF

Cette fois, on y est. Après une longue période de tests, la publicité ciblée est enfin sur les rails dans la partie francophone du pays. Alors qu’en Flandre les chaînes de SBS (Vier, Vijf) proposent déjà ce produit commercial via Telenet (leur actionnaire), il n’existait encore rien de tel en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce jeudi, Proximus a en effet annoncé s’être mis d’accord avec la RMB, la régie publicitaire de la RTBF et des chaînes du groupe AB pour développer la publicité ciblée à partir du premier trimestre de 2020. "C'est une première pour la Belgique francophone et nous avons l'ambition d'élargir rapidement cette offre à l'ensemble du pays", se félicite Bart Swimberghe , en charge de la publicité ciblée chez Proximus.

Profil socio démographique

Les premières offres commerciales seront proposées au marché publicitaire la semaine prochaine. Le service est disponible via tous les écrans (TV, PC, smartphone...), en direct comme en différé. Les négociations ont été longues et difficiles. Il se dit que Proximus s’était montré assez gourmand au départ quant à la répartition des revenus générés par ce service.

Concrètement -pour autant qu’ils aient donné leur accord, GDPR oblige- les ménages pourront visionner des spots différentes en fonction de leur profil socio démographique : domicile, âge, sexe, composition du ménage, possession de certains biens, centres d’intérêt, etc.

Rendre la pub plus efficace

"L’objectif est de s'adresser à des publics spécifiques et de rendre ainsi la publicité plus efficace", résume Bernard Cools, chief intelligence officer au sein de l’agence médias Space. Une marque de voiture aura ainsi davantage intérêt à utiliser la publicité ciblée pour un modèle haut de gamme que pour vanter un modèle plus accessible.