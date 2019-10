La redevance de la BBC remise en question

La BBC est actuellement financée par un système de redevance. Mais ce modèle pourrait être remplacé par un service de vidéo à la demande.

Le modèle de la BBC pourrait ne plus être "soutenable sous la forme actuelle". Cette conclusion d’un récent rapport de l’OFCOM, le régulateur britannique de l’audiovisuel, a un peu plus nourri les spéculations sur une transformation profonde du financement du groupe audiovisuel public britannique. Celui-ci est garanti jusqu’en 2027, grâce à la redevance. Mais le remplacement de ce modèle par un service de VOD (vidéo à la demande) similaire à Netflix n’est plus tabou. Nicky Morgan, la secrétaire d’État à la culture, vient même d’indiquer qu’elle était ouverte aux réflexions à ce sujet.

Il existe déjà des services payants, comme la Britbox, partagée avec le groupe privé ITV, et qui a justement été créée pour concurrencer Netflix. Le service existe depuis deux ans aux Etats-Unis et au Canada (650.000 utilisateurs) et il est lancé ces jours-ci au Royaume-Uni.

Délaissée par les jeunes

Les études de l’OFCOM ont de quoi inquiéter: moins de la moitié des 16-24 ans ont regardé au moins une fois l’une des quatre chaînes de la BBC dans une semaine typique l’an dernier. Ils étaient 65% à regarder Netflix dans le même temps (et 48% YouTube).

178 euros Le coût de la redevance télé en Grande-Bretagne est particulièrement élevé: 154,5 livres par an, soit environ 178 euros.

Même si la qualité des programmes de la BBC est excellente, et permet à la culture britannique de rayonner dans le monde entier, le coût annuel de la redevance est particulièrement élevé: 154,5 livres par an, soit environ 178 euros. Ce qui permet de rapporter quelque 3,7 milliards de livres à la BBC, auxquels s’ajoutent un peu plus de 1 milliard de gains générés par les ventes de programmes à l’étranger.

En soi, la mutation du modèle vers une logique plus commerciale n’est pas illogique: le groupe de TV payante Sky génère trois fois plus de revenus (en incluant toutes les activités internet et téléphonie) et le groupe de vidéos en streaming Netflix a gagné 1,1 milliard de livres en 2017 uniquement au Royaume-Uni, seulement cinq ans après son lancement. Le risque de rupture avec un modèle historique, et qui a fait ses preuves, est toutefois réel.