La revente de ses 50% dans Medialaan dope le bénéfice de Roularta

Affichant une perte nette de près de 13 millions d'euros en 2017, le groupe de médias Roularta (qui détient depuis le début 2018 50% de Mediafin, éditeur de L'Echo et du Tijd) a renoué l'an dernier avec de jolis bénéfices . En 2018, son résultat net s'affichait en effet à 78,9 millions d'euros.

Le chiffre d’affaires a progressé de 7,9% à 277,0 millions d'euros grâce à la hausse des revenus d’abonnements (+11,7 millions en 2018) et des ventes au numéro (+12,8 millions), résultat des récentes acquisitions (Mediafin, les magazines féminins de Sanoma: Femmes d’Aujourd’hui, Libelle, Flair, Gael et Feeling). Sans elles, ces revenus seraient en légère baisse, respectivement -0,4 million et -0,7 million.