La thèse de la "liste noire" persiste aux Editions de l'Avenir

La crise n’en finit pas aux Editions de l’Avenir . Comme prévu, le journal ne paraîtra pas mercredi, pas plus qu’il n’est sorti des rotatives ce mardi. Même le site web n’est plus mis à jour. Décrétée lundi par la Société des rédacteurs, la grève devrait durer 48 heures .

Lire plus

Mardi après-midi, la société des rédacteurs, appuyée par l’AJP (Association des Journalistes Professionnels), a réitéré ses convictions. Les trois journalistes qui seront finalement licenciés suite au plan de restructuration le seront bien de manière ciblée en fonction de leur profil particulier. Ils maintiennent donc la thèse d’une liste noire de journalistes indésirables.Thèse que la direction a toujours contesté avec la plus vive énergie: " Il faut arrêter de faire courir le bruit qu’il s’agirait d’une liste noire qui n’existe tout simplement pas", dit-elle.

C’est le cas d’Yves Raisière, responsable des pages d’informations générales dans lesquelles sont parus les articles, parfois déplaisants, relatifs à l’affaire Nethys, l’actionnaire des Editions de l’Avenir. Idem pour le responsable des dossiers et enquêtes Dominique Vellande. Tous deux se sont en outre opposés vivement au directeur des rédactions Philippe Lawson, que la SDR souhaite voir partir. Le troisième est le community manager, remplacé par un membre du personnel du pôle télécoms, ceci à des fins de rationalisation.

Rationalisation

C’est la rationalisation des moyens et la réorganisation de la rédaction qui sont avancées par la direction pour son plan d’économie illustré notamment par ces trois départs. Les postes de responsable des infos générales seront directement rattachés à la direction de la rédaction, tout comme celui des dossiers et enquêtes qui sera fusionné avec le supplément week-end Deuzio et rattaché lui aussi à la direction de la rédaction. "Effectivement, mais ces gens auraient très bien pu être affectés à d’autres fonctions, redevenir journalistes, car ce sont d’excellents collaborateurs qu’il n’y avait pas lieu de licencier", explique Emmanuel Wilputte, président de la société des rédacteurs.