La valeur des grandes marques technos portées par la crise sanitaire

Selon l'étude annuelle du consultant Interbrand, la valeur des cent marques financièrement les plus puissantes au monde a grimpé de 14% en 2020. Pour les marques technologiques, la croissance est même de 20%.

La pandémie, qui affecte la planète depuis plus de neuf mois, se reflète dans le traditionnel palmarès des cent marques financièrement les plus puissantes au monde, élaboré par consultant en identité de marque Interbrand .

57% des marques ont vu leur valeur baisser, contre seulement 29% en 2019 selon cette étude, mêlant données financières et marketing . Ce qui n’empêche pas le top 100 de progresser de 14%, un chiffre qui grimpe de 20% pour les marques technologique s.

Plusieurs d'entre elles sortent grand vainqueur de cette crise. C'est le cas du leader Apple, dont la valeur progresse de 38% à 323 milliards de dollars, de son dauphin Amazon (+60% à 200,6 milliards), du numéro 3 Microsoft (+53% à 166 milliards) et de Samsung qui intègre le top 5 (62,3 milliards). De "vieilles" marques comme Coca-Cola, Toyota, Mercedes ou McDonald's, toutes figurant dans le top 10, sont par contre en recul, affectées par les fermetures de points de vente . Tout comme les géants du prêt-à-porter Zara (-13%), H&M (-14%) et les grands labels de luxe.

Parmi les autres vainqueurs figurent les marques de logistique (UPS, FedEx et DHL) qui ont été portées par l’e-commerce, et les géants du divertissement, comme Netflix dont la valeur a bondi de 41% à 13,6 milliards, de Spotify dont la valeur a augmenté de 52% à 8,4 milliards, tandis qu’Instagram et YouTube intègrent le top 100 tout comme - autre signe des temps - le service de vidéo conférence Zoom qui figure à la centième place.