La vente de LN24 à IPM face à une incertitude de taille

Il devait être écrit quelque part que la vente de la chaîne télévisée d'information LN24 au groupe IPM (La Libre, La DH, L'Avenir) ne serait pas de tout repos. L'opération, qui devrait être finalisée mercredi en fin de journée, risque d'être entachée de quelques incertitudes , dont une de taille. Réunis en assemblée générale extraordinaire , les actionnaires de la chaîne avec Joan Condijts, Martin Buxant, Belfius, Besix, finance & invest.brussels, Ice Patrimonial (Jean-Pierre Lutgen) et Gilles Daoust devraient valider la vente à IPM. Mais, à ce stade, il reste quelques inconnues.

A priori, afin d'acter les changements de rapports de force et les éventuelles sorties des actionnaires qui le souhaitent, l'assemblée devrait adopter une nouvelle convention d'actionnaires. Mais pour ce faire, il faut réunir l'unanimité des actionnaires et il nous revient que tous ne sont pas disposés à le faire. En réalité, d'après nos informations, ça tiraille encore entre Ice Patrimonial, une société appartenant à Jean-Pierre Lutgen, le CEO d'Ice-Watch, et le groupe IPM. Les discussions coincent sur la valorisation des actions d'Ice Patrimonial qui, depuis le début de l'aventure, a mis 400.000 euros sur la table. Mais ce n'est pas tout.