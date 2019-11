La vente de Nice-Matin par Nethys pose aussi question

Après les questions soulevées par la vente d'Elicio, Win et VOO, c'est au tour de celle de Nice-Matin de susciter des interrogations. La direction du quotidien français s'interroge sur l'accord de vente conclu entre Nethys et Xavier Niel, alors qu'elle venait de trouver elle-même un nouveau partenaire.

Pas de mise en concurrence, pacte d'actionnaires non respecté... La vente du média français Nice-Matin par Nethys suscite de nombreuses interrogations. Dans "L'Avenir", on apprend ainsi que la direction du quotidien a envoyé plusieurs courriers au juge d'instruction, au ministre de tutelle, aux administrateurs de Nethys afin d'en savoir un peu plus sur les tenants et aboutissants de cette vente.