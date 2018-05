La vente des terrains de Reyers a rapporté plus de 54 millions à la RTBF

Le conseil d’administration de la RTBF a approuvé vendredi le rapport annuel 2017 de l’entreprise publique audiovisuelle. On y apprend que la vente des terrains du boulevard Reyers à la Région bruxelloise lui a rapporté une plus-value non récurrente de 54,6 millions d’euros.

Dans ce dossier, les deux entreprises publiques (RTBF et VRT), qui se partagent les lieux, ont travaillé de concert plutôt que de se faire concurrence sur le marché immobilier. L’ensemble de leurs terrains s’étend sur près de 20 hectares. Elles en ont vendu 17,7 hectares, gardant environ 2 hectares pour leurs futurs nouveaux sièges respectifs. Les deux services audiovisuels publics se sont réparti le fruit de cette vente selon une clé 44,53% (RTBF)/55,47% (VRT), soit, donc, 54,6 millions pour la RTBF .

La RTBF et la VRT ont vendu 17,7 hectares de terrains à la Région bruxelloise, gardant 2 hectares pour la construction de leurs futurs nouveaux sièges respectifs dans le futur Mediapark situé sur le site de Reyers à Schaerbeek.

A cette échéance, la RTBF quittera l’ensemble stalinien et énergivore qu’elle occupe depuis une cinquantaine d’année. Ce bâtiment qui sera également transféré à la Région fait l’objet de la même transaction, soit environ 200.000 m² ne représentant pas de valeur résiduelle. L’acheteur prendra à sa charge leur désamiantage et leur démolition.

Trois années dans le vert

L’Ebitda a par contre atteint un sommet historique à 26,9 millions (21,6 millions en 2016). Tout comme le résultat d’exploitation qui a presque doublé, passant de 7,9 à 14,1 millions. Des performances qui s’expliquent notamment par la baisse des charges en télévision qui ont diminué de 5% à 146 millions en raison notamment de l’absence de grands événements sportifs, alors qu’un an plus tôt la RTBF avait retransmis l’Euro de football en France et les Jeux Olympiques de Rio.