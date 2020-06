La vente du pôle presse de Nethys devrait être bouclée cette semaine

On est entré dans la dernière ligne droite dans la saga de la vente du pôle presse de Nethys, à savoir Les Éditions de l’Avenir (le quotidien L’Avenir, son site web et le Journal des Enfants), L’Avenir Advertising (le toutes-boîtes Proximag) et L’Avenir Hebdo (les magazines Moustique et Télé Pocket). Idéalement Nethys aimerait vendre tout en bloc, mais les offres sont morcelées.