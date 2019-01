Le #10YearChallenge, un défi pas si anodin que ça

Publier deux photos de soi, à dix ans d’intervalle. C’est le nouveau défi sur les réseaux sociaux. C’est drôle, un brin nostalgique mais surtout, c’est autant de nouvelles données offertes aux géants du web.

Moins dangereux que le fire challenge qui consistait "simplement" à s’immoler, moins exhibitionniste que l’underboobs challenge où les femmes étaient invitées à prouver la fermeté de leur poitrine à l’aide d’un crayon, un nouveau défi baptisé TenYearChallenge inonde Facebook – et dans une moindre mesure Instagram et Twitter – depuis plusieurs jours. Et il n’est peut-être pas si anodin que ça…

On s’amuse ou on tente d’attirer l’attention mais on ne pense peut-être pas à toutes ces données supplémentaires que l’on fournit gratuitement aux développeurs et plus globalement aux géants du web.

Le principe est simple – et c’est sans doute en partie pour cette raison qu’il se propage si rapidement: les internautes publient deux photos d’eux, côte à côte, les représentant avec dix ans d’intervalle. Beaucoup se prêtent au jeu, des célébrités hollywoodiennes en passant par les influenceurs et les internautes amusés et nostalgiques de leurs jeunes années.

Assez rapidement, comme toujours, le défi est détourné. Tantôt de manière humoristique, tantôt de manière plus engagée pour sensibiliser les internautes au réchauffement climatique ou à la pollution environnementale.

Bref, on s’amuse ou on tente d’attirer l’attention mais on ne pense peut-être pas à toutes ces données supplémentaires que l’on fournit gratuitement aux développeurs et plus globalement aux géants du web. C’est ce qu’a voulu rappeler Kate O’Neill, auteure et consultante en "tech humanism" (soit la façon dont les data et les technologies façonnent le monde), dans un article publié sur le site américain Wired.

Du fuel gratos pour alimenter les algorithmes

La contributrice s’est d’abord fendue d’un tweet semi-sarcastique. "Moi il y a 10 ans: je me serais probablement prêtée au jeu. Moi aujourd’hui: en train d’évaluer de quelle manière ces données pourraient être mises à profit pour rendre des algorithmes de reconnaissance faciale plus familiers au vieillissement et à la reconnaissance de l’âge."

"La reconnaissance basée sur l’âge est probablement plus utile pour la publicité ciblée que la reconnaissance faciale." Kate O’Neill consultante en tech humanism

Les opposants à sa théorie de la reconnaissance faciale lui rétorquent que les données, en l’occurrence les photos, sont probablement déjà en ligne depuis longtemps. Elle plussoie mais ajoute: "Imaginez que vous souhaitiez entraîner un algorithme de reconnaissance faciale à évaluer des caractéristiques liées à l’âge et, plus spécifiquement, à l’avancée en âge (à savoir, ce à quoi pourraient ressembler certaines personnes en vieillissant). Idéalement, vous voudriez mettre la main sur une base de données large et rigoureuse, faite d’échantillons de photos personnelles. Le fait de savoir à quel intervalle – disons, dix ans – ont été prises ces photos vous aiderait encore plus."

Le scénario défendu par Kate O’Neill n’est pas dénué de bon sens. La date de publication d’une photo sur les réseaux sociaux ne correspond pas forcément à la date de prise de vue. Mais dans ce cas-ci, et pour autant que l’internaute ne mente pas, on fournit une information précise et détaillée en affirmant que la photo a bien été prise il y a dix ans.