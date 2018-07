Le Belge BrightBoard séduit le géant des écrans pub LED

Via cette prise de participation, " nous visons à nous engager industriellement dans le Benelux et à manœuvrer BrightBoard comme une base étendue nous permettant d’atteindre les pays nordiques ", précise Muralidharan Srinivasan, CEO de GSC.

Via cette prise de participation, nous visons à nous engager industriellement dans le Benelux et à manœuvrer BrightBoard comme une base étendue nous permettant d’atteindre les pays nordiques

Clients du foot au retail

Fondée en 2007, BrightBoard emploie aujourd’hui une quinzaine de personnes, pour un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros l’an passé. Une ascension née d’une idée simple: responsable du marketing du FC Brussels, Wim De Smedt s’occupait des panneaux publicitaires au bord du terrain. Avec un collègue, Birgen Wyns (devenu son associé), ils se disent qu’il doit être possible de mettre encore plus en avant les sponsors que via les traditionnels systèmes rotatifs. Ils pensent alors aux panneaux LED. Et l’aventure BrightBoard débute. En force. Car, coup de pouce non-négligeable à cette époque, les Diables Rouges (l’Union belge en somme) cherchent une solution de ce type pour leurs rencontres. Ce sera leur premier contrat… d’une longue série.