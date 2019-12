Le CA de la RTBF reporte la nomination du directeur du pôle contenus

Report de neuf mois

Quatorze candidatures ont été présentées et dans la shortlist finale, trois dossiers avaient émergé dont ceux de Hadja Lhabib et de Stéphane Rosenblatt. Mais, surprise, le conseil d’administration a décidé de relancer, en septembre prochain le processus de sélection. En fonction depuis seulement 6 décembre, et largement remanié (10 nouveaux administrateurs sur 13), le nouveau CA veut, indique la RTBF "disposer du recul nécessaire pour se prononcer en toute sérénité et dans un processus qu’il a initié". En clair les administrateurs ertébéens n’ont pas voulu se prononcer sur un processus initié par leurs prédécesseurs.