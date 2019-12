Le CEO de LN24, Boris Portnoy, poussé vers la sortie

Il avait créé la chaîne d’informations en continu avec Joan Condijts et Martin Buxant. Des problèmes relationnels seraient à l’origine de son départ.

Conseil d’administration tendu chez LN24 ce jeudi. Avec à l’ordre du jour le dossier Boris Portnoy, CEO de la chaîne d’informations en continu lancée le 2 septembre dernier. Avec Joan Condijts (ex-rédacteur en chef de L’Echo) et Martin Buxant (ex-journaliste politique à L’Echo), il est un des trois cofondateurs de la chaîne.

A l’issue de cette réunion, le conseil d’administration a ainsi décidé de mettre un terme à la collaboration avec Boris Portnoy , indique la chaîne. La décision du Conseil d’administration est effective dès ce jeudi. La direction de LN24 sera assurée conjointement, ad interim, par Joan Condijts , président du conseil d’administration et directeur de l’information, par Martin Buxant , rédacteur en chef de LN24 et par Stéphan Salberter , actuel patron de l’École de codage 19, qui rejoint l’équipe ce jeudi en tant que manager de transition.

A l’origine de ce départ, selon nos informations, les relations tendues avec ses équipes . Le climat est d’autant plus tendu que LN24 fonctionne avec une équipe réduite d’une quarantaine de personnes soumises à une forte pression. Outre les problèmes relationnels, s’ajoutent des problèmes sur le plan opérationnel principalement au niveau de la digitalisation de la chaîne.

On ignore encore à ce stade comment la séparation s’est opérée. On imagine que l’intéressé en tirera les conclusions lui-même. Il se dit que les parts de Boris Portnoy, qui a investi 200.000 euros dans le projet LN24, pourraient être reprises par certains gros actionnaires comme Besix et Belfius.