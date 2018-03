Le Conseil central de l'Economie au chevet de la presse

La RTBF et la VRT publient de plus en plus de contenus écrits et gratuits sur leurs sites. Les éditeurs demandent que les pouvoirs publics garantissent une égalité de traitement et ne subventionnent pas les chaînes publiques pour concurrencer la presse écrite.

Les éditeurs s’inquiètent de la proposition de règlement sur l’e-privacy qui donnerait la possibilité aux internautes d’indiquer via leur navigateur et non plus site par site, qu’ils ne souhaitent plus être suivis en ligne. Il y a un risque que les internautes utilisent ces paramètres du navigateur pour ne plus être suivis par les éditeurs mais seulement par les géants comme Google, Apple, Microsoft, Mozilla, Facebook, Instagram, Twitter.