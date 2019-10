Le Conseil d'Etat suspend l'attribution de licences radio à Fun Radio, LN24 et NRJ

Saisi par le groupe IPM, éditeur de DH Radio (et de La Libre Belgique et de la DH/Les Sports), mi-août, le Conseil d'État a décidé de suspendre l'attribution de licences de radiofréquences à Fun Radio, LN24 et NRJ. Il a également rejeté la décision négative du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) quant à la demande d'autorisation introduite par DH Radio.