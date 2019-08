Le Conseil d'État suspend le refus d'attribution d'un réseau à DH Radio

Le Conseil d'État a décidé de suspendre en extrême urgence les décisions du Conseil supérieur de l'Audiovisuel (CSA) refusant d'attribuer un réseau de diffusion FM/DAB à DH Radio et les décisions octroyant un réseau aux radios Contact, NRJ, Fun et LN24, se félicite ce mercredi soir le groupe IPM dans un communiqué.

Selon celui-ci, "les décisions du CSA sont insuffisamment motivées et leur mise en œuvre est susceptible de porter un préjudice grave et difficilement réparable à DH Radio", annonce François le Hodey, administrateur délégué d'IPM. "Ce que nous avons découvert dans les dossiers du CSA est très interpellant, plusieurs critères de sélection définis par le Parlement et le gouvernement (de la Fédération Wallonie-Bruxelles, NDLR) ont été appliqués différemment, et nous avons relevé des erreurs manifestes d'appréciation. L'impartialité du processus pourrait être mis en cause", affirme Le Hodey, cité dans le communiqué.