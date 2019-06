Le New York Times renonce aux dessins politiques

Le quotidien américain New York Times ne publiera plus de dessins politiques dans son édition internationale. Cette décision fait suite à une polémique liée à une caricature jugée antisémite par certains.

Le New York Times a décidé de cesser la publication de dessins politiques dans son édition internationale. Le quotidien américain réfléchissait en effet depuis un an à "aligner" l'édition internationale sur celle publiée aux Etats-Unis, qui ne comprend plus de dessins politiques depuis de nombreuses années.