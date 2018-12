Le conseil d'administration de la RTBF approuve son contrat de gestion, mais…

Lesquelles? Peu d’infos ont filtré à l’issue de de la réunion. Mais on sait que du côté du MR, certains avaient tiqué sur la hausse de la dotation de 1,25% prévue pour 2019 et 2020 (soit plus de 3 millions d’euros) destinée à permettre à la RTBF de stabiliser l’emploi (1.970 ETP), de renforcer ses missions de service public et de compenser la diminution supposée de la présence de la publicité sur ses antennes tel que prévu par le nouveau contrat.