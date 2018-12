Le contrat de gestion de la RTBF enfin signé

"Ce fut un long processus". On sentait l’administrateur général de la RTBF Jean-Paul Philippot soulagé d’avoir enfin signé avec le président du conseil d’administration Jean-François Raskin et le ministre des Médias de la FWB Jean-Claude Marcourt (PS) le contrat de gestion qui lie pour les quatre années à venir le service audiovisuel public à son pouvoir de tutelle. L’accouchement fut long et difficile puisqu’il a pris un an de plus que prévu.

Dotation en hausse

Pour ce faire, la RTBF se voit dotée de nouveaux moyens. Sa dotation va progresser de 1,25% par an en 2019 et en 2020, soit 3 millions de plus par an. Cette augmentation est censée permettre à la RTBF de remplir les nouvelles missions que ce contrat lui assigne: nette hausse des programmes en audiodescription, sous-titrage, augmentation du nombre de productions propres (+10%), hausse des partenariats avec des coproducteurs indépendants (2,5% des dépenses opérationnelles, soit 8,5 millions en 2019), sous-traitance auprès de partenaires de la production audiovisuelle (30 millions par an), etc.