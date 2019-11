Le digital et le contenu compensent le recul des recettes publicitaires de RTL

La deuxième a vu son chiffre d’affaires bondir de 14% à 755 millions, porté à la fois par les plateformes de publicité en ligne et par la vidéo à la demande . En Allemagne et aux Pays-Bas, le streaming payant attire désormais 1,4 million d’abonnés (+50%).

Prévisions confirmées

Pour l’ensemble de l’exercice 2019, RTL Group confirme néanmoins ses prévisions de croissance modérée de son chiffre d’affaires (entre 2,5 et 5%) et de baisse modérée de l’EBITA avant coûts de restructuration (entre -2,5 et -5%), en raison de la hausse des investissements accrus dans la programmation et les services VOD. "Nous sommes en bonne voie d’atteindre l’ensemble des objectifs communiqués dans nos perspectives", indique le CEO Thomas Rabe.