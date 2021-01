Le distributeur des boîtes roses mis à l'amende

Suite à une plainte contre Family Service, l'APD a ouvert une enquête sur ses pratiques en matière de données personnelles. Il est apparu que l'entreprise bruxelloise louait ou vendait des données personnelles de clients dans un but commercial. Sans que cette pratique ait été clairement communiquée au préalable aux clients. Et comme les boîtes roses étaient distribuées notamment via des gynécologues ou des hôpitaux, les clients auraient pu croire que l'initiative provenait du secteur public. Et Family Service accroissait cette confusion en se présentant comme un "service national de promotion d'articles pour enfants".