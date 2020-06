Le duo Berrebi-Didisheim lance une plateforme de com' "haut de gamme"

Née du rapprochement de L’Éventail et du pôle lifestyle du groupe Ventures, Berdicom entend appâter les annonceurs "de prestige".

Dans un marché publicitaire atomisé par la crise, certains tentent de relancer la machine au plus vite. Un an après avoir quitté les Éditions Ventures (Elle, Psychologies, Marie-Claire…) dont il contrôlait à 50/50 le pôle "lifestyle" (Gentleman, Lobby, Zoute Paper…), l’entrepreneur François Didisheim a créé la société High Level Communication avant de s’associer à Jacques Berrebi, un homme d'affaires français exilé en Belgique qui a fait fortune dans les call centers (Téléperformance). Aujourd’hui, il édite L’Éventail, le très chic magazine dédié aux mondanités et au style de vie.

Ensemble ils ont créé Berdicom, qu’on pourrait résumer comme étant une plateforme dédiée à la communication haut de gamme destinée à attirer des annonceurs issus de secteurs comme le luxe, l’automobile, la finance, etc. L’entité juridique est encore à créer, mais Jacques Berrebi devrait en être l’actionnaire majoritaire. Elle sera opérationnelle le 1er juillet, mais il faudra attendre début 2020 pour le lancement d’une offre commerciale commune.

Économies d'échelle

"Cela faisait quelque temps qui nous discutions, mais la crise du coronavirus a accéléré les choses", confie François Didisheim. Et pour cause: le marché publicitaire s’est effondré. Une catastrophe pour ce type de magazines qui vit essentiellement, voire exclusivement, de la publicité et de contenus sponsorisés (L’Éventail étant encore édité via un modèle payant). Mieux valait donc s’associer, histoire de générer des économies d’échelle.

François Didisheim apporte donc les magazines et médias digitaux Gentlemen & Ladies, Zoute Paper, Lobby, Newsletter MétroPaul, Club Grand Place, Play Golf, Play Tennis, High Life (l’annuaire de la noblesse et de la bourgeoisie belge), highlevelcom.be etc. ainsi que des événements qui y sont liés (Lobby Awards, Zoute Approach Trophy…). De son côté Jacques Berrebi embarque L’Éventail et les événements associés, soit des déjeuners/dîners-conférences et des tables rondes sur la gestion de patrimoine. Sans le Covid, l’ensemble aurait dû générer un chiffre d’affaires de 4 à 5 millions d’euros. Il devrait plutôt tourner autour des 3 millions.