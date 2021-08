Le festival Tomorrowland crée son propre label

Après deux années successives d'annulation, le festival Tomorrowland vient d'annoncer la mise sur pied de son propre label de musique.

Le festival Tomorrowland dispose désormais de son propre label, créé en collaboration avec la maison de disque Universal Music Group (UMG). Il s'intitule "Tomorrowland Music" et devrait faire la part belle aux artistes associés au festival.

Le compte Instagram du festival mentionne ce jeudi "une division spécifiquement dédiée à la musique au sein de @tomorrowland. Qui va collaborer étroitement avec les artistes et les labels, pour les soutenir dans toutes leurs activités d'enregistrement et de sortie".

Un partenariat avec Universal music Group

Pour soutenir les futures sorties et projets, Tomorrowland Music collaborera avec Virgin Records Allemagne et Virgin Music Services. Le partenariat sera d’ailleurs piloté depuis Berlin. La première sortie sous le nouveau label sera le morceau "You got the Love", de Never Sleeps - un nouveau projet d'Afrojack feat. Chico Rose, disponible officiellement dès le 27 août.

Le célèbre festival de musique électronique disposait déjà de sa propre marque de mode (TML by Tomorrowland) et d'une station radio (One World Radio). Tomorrowland a dû être annulé en 2020 et en 2021, en raison de la pandémie de Covid-19, mais les organisateurs entendent "rester proches de leur public". C'est dans cet esprit que le label de musique a été pensé.