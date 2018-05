Le feu est (presque) vert pour le double plan de fréquences radio

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté mercredi le projet de décret lui permettant de lancer, après l’aval du Parlement, le double appel d’offres pour les futurs plans de fréquences FM et numérique.

L’accouchement fut difficile, mais après de nombreux coups de théâtre et claquements de portes, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté mercredi le projet de décret services de médias audiovisuels (SMA).

Un des volets les plus importants de ce texte porté par le ministre des Médias Jean-Claude Marcourt (PS) concerne le lancement de la radio numérique (en DAB+) et le nouveau plan de fréquences analogique (en FM).

Le texte doit encore être approuvé par le Parlement. Une fois le vote entériné, le gouvernement pourra lancer les deux appels d’offres pour les nouveaux plans de fréquences FM et DAB+. Ensuite le CSA examinera les dossiers de candidatures et attribuera les licences. Les nouveaux plans sont attendus pour la fin de l’année ou au plus tard début 2019. Soit juste avant les élections régionales et communautaires.

Pluralisme

Longtemps, PS et cdH se sont opposés sur la question du pluralisme de l’offre radio et de la possible position dominante d’un acteur, RTL pour le pas le nommer. Le PS a défendu la thèse du pluralisme de services (plusieurs radios) même s’ils émanent d’un même groupe (une thèse défendue par… RTL); le cdH était plus réticent alors que dans son avis le CSA plaidait pour une solution mixte mêlant les deux notions. Après un avis globalement positif du Conseil d’État, c’est la première thèse qui l’a emporté.

Pour calculer si un groupe possède une position de significative, le décret innove également en se basant non plus sur les chiffres, souvent aléatoires, de l’étude radio du CIM mais sur l’audience potentielle des radios en fonction de leur zone de couverture. Ces calculs seront effectués par les services du gouvernement.

Assouplissement

Pour les radios indépendantes (ne faisant pas partie d’un réseau commercial), le nouveau texte assouplit le contrôle de leurs obligations légales et allège la charge administrative afin de coller à la réalité de ces radios qui fonctionnement majoritairement sur base de bénévolat, indique le cabinet Marcourt. Vu les coûts engendrés par le passage numérique, elles bénéficieront d'un soutien financier public pour assurer cette transition.