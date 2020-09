Le groupe de com’ du Liégeois Stephan Uhoda reprend le louvaniste Seauton

Avec la reprise du flamand Seauton, Stephan Uhoda est désormais présent dans les trois régions du pays et devient l'un des leaders de la communication événementielle.

Alors que l'événementiel est l'un des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire, ses entrepreneurs ne se laissent pas abattre. C’est le cas de Stephan Uhoda, entrepreneur liégeois bien connu du secteur de la communication événementielle où il est actif depuis trente ans . Il vient de reprendre son concurrent louvaniste Seauton. "Nous travaillions déjà sur cette intégration avant la crise et nous avons décidé de ne pas laisser le Covid-19 nous arrêter", commente-t-il. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

L'entreprise Seauton, dont la dénomination veut dire "connais-toi toi-même" en grec, a été créée en 1999 par Jan Samyn qui en est toujours à la tête. Elle emploie 24 personnes, a réalisé 8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019 et a surtout pour clients des multinationales comme Novartis, Toyota Motor Europe, Bridgestone, Roche, etc.

"Elle nous permet de nous implanter en Flandre, d’accéder à un beau portefeuille de clients et d’entrer dans le créneau du management d’associations puisqu’elle gère la Fondation Charcot (lutte contre la sclérose en plaque)", résume Stephan Uhoda.

Précédentes acquisitions

"Nous nous sommes adaptés en organisant des événements hybrides mêlant le digital et le live."

En 2016, Stephan Uhoda aussi acheté l’agence Dynamic. Créée en 1991 et basée à Liège, l’agence est spécialisée dans les services événementiels et la communication B2B et B2C avec des clients comme ArcelorMittal, Air Liquide, Sodexo, John Cockerill pour un chiffre d’affaires de 5 millions d'euros.