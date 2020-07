Le magazine "Juliette et Victor" est en faillite

Pour son fondateur, l'aventure belge avait démarré en 2006, année lors de laquelle il avait revendu son groupe de presse Aguesseau à Roularta, l'éditeur, entre autres, du Vif et du Trends (et actionnaire à 50% de Mediafin, l'éditeur de L'Echo et du Tijd). Alain Lefebvre n'en avait jamais fait un grand secret, il était venu s'établir en Belgique pour des raisons fiscales, et notamment pour échapper à l'impôt sur les plus-values de cessions. Dans le monde des médias, ce "Français de Belgique" était tout sauf un inconnu. Il avait fondé puis revendu des magazines comme Biba, Stratégies, Côté Sud, Côté Est et Côté Ouest.