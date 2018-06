Le nombre de plaintes au CSA a bondi de près de 150% en 2017

Explosion des plaintes, travaux de révision de la directive et du décret SMA, dossier TF1, reprise du contrôle de RTL: le CSA n’a pas chômé en 2017.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a publié son traditionnel rapport annuel 2017. Le régulateur de l’audiovisuel a été bien occupé l’an dernier. Ne serait-ce que par le nombre de plaintes qu’il a eu à gérer. Celles-ci ont littéralement explosé puisque son secrétariat d’instruction a reçu et traité 392 plaintes contre 161 en 2016 , soit un bond de près de 150%! Cependant 294 étaient irrecevables (108 en 2016)

Le CSA explique cette forte croissance par sa visibilité accrue (le régulateur a été très présent dans les médias), le phénomène de plaintes multiples (un même programme ou une même pub peut entraîner une déferlante de récriminations) et surtout, selon lui, par la volonté des consommateurs de médias de ne pas s’en laisser compter, notamment sur le plan de la dignité humaine et des discriminations .

Et de fait, ces deux thématiques forment un gros tiers des plaintes, largement devant l’égalité hommes-femmes (10%), la protection des mineurs (9%) et l’ information (9%). A noter qu’un quart des plaintes sortaient du champ de ses compétences.

RTL devant la RTBF

C’est la télévision qui, assez logiquement, a généré la grosse majorité des récriminations: plus de 300 contre une cinquantaine pour la radio. Les chaînes françaises ont été les plus concernées, le CSA renvoyant les plaintes son homologue français. En tête: le talk-show 'Touche pas à mon poste' diffusé sur C8 et repris en tout ou en partie en Belgique sur Plug RTL. A elle seule, elle en a entraîné 90!