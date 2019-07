Le nouveau CEO de BDO jouait "Crossroad(s)"

Le bureau belge du cabinet de conseil BDO se dote d’un nouvel administrateur délégué. Le 1er octobre prochain, Peter Van Laer, 55 ans, succédera à Hans Wilmots à la tête de BDO Belgique, une entité employant près de 800 partenaires et collaborateurs au départ des onze établissements qu’il possède dans le pays. Le passage du témoin se fera en douceur : après neuf ans passés au poste de CEO, Hans Wilmots aidera Peter Van Laer durant la période de transition et restera associé. Nommé pour quatre ans, le nouveau dirigeant aura pour mission d’utiliser ses compétences dans la technologie numérique pour accentuer la "pollinisation croisée" entre les activités de conseil classiques (comptabilité, fiscalité…) et les nouvelles placées sous l’enseigne du digital.

Côté vie privée, cet homme marié et père de quatre enfants, de 16 à 27 ans, estime que s’occuper de sa progéniture et de sa famille en général constitue déjà un hobby important. Sinon, quand il lui reste du temps, il tâte de la petite reine sur les chemins et routes de Flandre. Le week-end exclusivement, bien sûr. Et les courses cyclistes? "C’est un sport fantastique! dit-il. J’observe l’actualité de ce sport quand je le peux, mais je ne suis pas non plus un fanatique." Actuellement en mission au Vietnam, il suit, quand il trouve la bonne connexion, le bon début de Tour de France de Wout Van Aert et des autres Belges.