Le numérique et les podcasts au secours de la presse mondiale

Pour 2018, les chercheurs constatent tout d'abord qu'en réponse aux dynamiques défavorables du secteur et au déclin des revenus autres que publicitaires, le réel défi des rédactions réside plus que jamais dans leur capacité à faire payer leurs lecteurs pour des contenus en ligne. Ici, ils observent une croissance timide des abonnements digitaux et autres offres payantes à l'échelle globale, malgré une adaptation réussie en Suède, en Norvège et pour certains grands noms de la presse mondiale.