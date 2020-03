Le patron de Twitter est-il sur un siège éjectable?

L'action Twitter s'affichait en hausse de 8% vendredi dernier, dans les échanges d'après-bourse. En cause, une information des médias américains quant à une "possible prise d'intérêt importante" du fonds activiste Elliott dans le réseau social.

The "wrong man"

Selon les informations de CNBC et Bloomberg, Elliott considère que le fondateur du réseau, Jack Dorsey, n'est plus à sa place à la tête de Twitter. Ils évoquent le fait que le patron partage son temps entre deux entreprises: Twitter et Square , une autre société cotée et spécialisée dans le paiement mobile que Dorsey a également créée. Autre problème: Dorsey a annoncé son intention de vouloir aller vivre en Afrique.