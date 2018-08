Le plus gros producteur de RTL-TVI bientôt français?

La première offre retenue a été faite par Xavier Debatty, l’ancien CEO d’Everlasting Group, associé pour la cause au producteur français Hervé Hubert. À cet effet, les deux hommes sont en train de créer la société Never Ending Story dont la majorité du capital sera détenue par Hervé Hubert. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’on lui doit la création ou la réalisation de quelques programmes phares diffusés par des chaînes françaises comme "Joker" (France 2), "Les reines du shopping" (M6), "Le juste prix" (TF1), "La roue de la fortune" (TF1) ou le "Bigdil" (TF1). L’offre de Xavier Debatty et d’Hervé Hubert porte sur la reprise de 22 travailleurs (sur un total de 32) et comprend un prix d’un peu plus de 300.000 euros, un montant auquel il convient d’ajouter la reprise d’un passif bancaire de près de deux millions d’euros.